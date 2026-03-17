Dopo Hormuz Bab al-Mandeb La carta dell’Iran | gli Stretti
Dopo la vicenda di Hormuz, ora l’attenzione si sposta su Bab al-Mandeb, uno degli stretti strategici per il transito marittimo. L’Iran utilizza questa mossa per rafforzare la propria presenza nella regione, dove crescono le tensioni tra le parti coinvolte. La situazione nel Golfo Persico si fa sempre più complessa, con un aumento di attacchi e di richieste di attenzione internazionale.
La guerra grande Secondo diversi analisti, Teheran allargherà la pressione militare al passaggio sul Mar Rosso. Nel paese esplosioni continue, ovunque. sulle vittime dell’offensiva israelo-statunitense La guerra grande Secondo diversi analisti, Teheran allargherà la pressione militare al passaggio sul Mar Rosso. Nel paese esplosioni continue, ovunque. sulle vittime dell’offensiva israelo-statunitense La crisi nel Golfo Persico entra in una fase sempre più delicata, mentre si moltiplicano gli attacchi, gli avvertimenti diplomatici e i segnali di allarme. Teheran passa un’altra notte di forti esplosioni, mentre alcune piazze della città sono presidiate dai sostenitori del governo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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