L’Iran ha denunciato raid e pressioni militari nella regione, mentre gli Stati Uniti continuano con attacchi diffusi. Nel frattempo, Israele ha ampliato l’offensiva in Libano. L’Iran ha sottolineato che un cessate il fuoco in Libano rappresenta la condizione per un accordo con gli Stati Uniti. Nessuna conferma ufficiale di altri sviluppi.

Il conflitto inMedio Orientecontinua a svilupparsi su più fronti. Da una parteIsraeleintensifica le operazioni militari inLibano, dall’altral’Iranaccusa apertamente gliStati Unitidi violare “in modo diffuso” il cessate il fuoco nella regione. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri iranianoEsmail Baghaei, citato dall’agenziaIrna: “Non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco; anche gli Stati Uniti lo stanno violando in modo diffuso nella nostra regione“, ha affermato il capo della diplomazia di Teheran. Baghaei si è poi soffermato sulla situazione inLibano, sottolineando come il cessate il fuoco nel Paese sia “parte integrante di qualsiasiaccordofinale per porre fine alla guerra“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, proseguono gli attacchi: ‘Il cessate il fuoco in Libano è la condizione per un accordo con gli Usa’

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