Attacco israeliano in Libano mentre gli Usa concordano il cessate il fuoco con l’Iran | otto morti e 22 feriti – Video

Nella notte, un attacco israeliano ha colpito Sidone, nel sud del Libano, provocando otto morti e 22 feriti. Nel frattempo, gli Stati Uniti stavano negoziando un cessate il fuoco con l’Iran. La situazione si è sviluppata in un momento di tensione tra le varie parti coinvolte nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle eventuali responsabilità.

Mentre gli Stati Uniti stavano concordando il cessate il fuoco con l’Iran, nella notte Israele ha attaccato Sidone, nel sud del Libano. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità libanese, il raid ha provocato almeno otto morti e 22 feriti. L’attacco è avvenuto senza preavviso e l’esercito israeliano non ha specificato chi fosse l’obiettivo. Un fotografo della France Press presente sul luogo del raid ha visto le fiamme levarsi da un bar, le cui vetrine sono andate in frantumi e si sono sparse sulla strada. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio mentre l’esercito isolava l’area. Anche le auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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