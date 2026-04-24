Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz se salta la tregua Cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane

Gli Stati Uniti hanno annunciato che pianificano attacchi sulla zona di Hormuz nel caso in cui venga meno la tregua tra Israele e Libano, che è stata prolungata di tre settimane. Il presidente americano ha dichiarato che nei prossimi quindici giorni i leader di Israele e Libano si incontreranno per discutere la situazione. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, dicendo che si attende che i leader di Israele e Libano lo incontrino nel corso delle prossime due settimane. 'Non abbiamo bisogno dell'arma nucleare contro l'Iran, a nessuno dovrebbe essere consentito di utilizzarla'. Il presidente Usa sostiene di volere "un accordo con l'Iran che duri". Per la Cnn, le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Secondo Axios, il Corpo delle Guardie Rivoluzionaria ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz se salta la tregua". Cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane Notizie correlate Libano-Israele: Trump annuncia l’estensione del cessate il fuoco per tre settimane. Cnn: “Usa pronti ad attacchi su Hormuz se salta la tregua”Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il... Iran, Usa pianificano nuovi attacchi su Hormuz se salta il cessate il fuoco – La direttaDonald Trump ieri sera è tornato a parlare dell’Iran affermando che non userebbe l’atomica contro Teheran: “A nessuno dovrebbe essere consentito di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Libano: tregua estesa di tre settimane. Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz qualora le trattative falliscano; Medio Oriente - Cnn, 'Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua'; Guerra Iran, Cnn: Usa pianificano attacchi su Hormuz se salta la tregua; Cnn, Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Libano: tregua estesa di tre settimane. Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz qualora le trattative falliscanoIl cessate il fuoco in Libano è stato già violato sia da Hezbollah che dall’esercito israeliano. Secondo diversi media statunitensi la Casa Bianca starebbe anche pensando a diverse misure per punire g ... editorialedomani.it Guerra Iran, Cnn: «Usa pianificano attacchi su Hormuz se salta la tregua». Trump: «Non userò l'atomica. Israele-Libano, tregua estesa di tre settimane»Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, ... leggo.it Gli Usa preparano piani d’attacco se salta la tregua a Hormuz Gli Usa starebbero preparando piani di attacco nello Stretto di Hormuz nel caso in cui la tregua con l’Iran saltasse. Da questa mattina, i media americani non ripetono altro. Le fonti, in questo senso, - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA x.com