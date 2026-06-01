La televisione di Stato iraniana ha mostrato motovedette d’assalto che pattugliano lo Stretto di Hormuz. Le imbarcazioni sono armate e portano la bandiera iraniana. Le immagini sono state trasmesse in diretta e mostrano le unità militari in attività nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle operazioni in corso. La presenza di queste pattuglie è stata documentata attraverso le riprese televisive ufficiali.

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso immagini di motovedette d’assalto che pattugliano lo Stretto di Hormuz con un’arma spianata a prua e battenti bandiera iraniana. Le pattuglie, che secondo la tv iraniana perlustrano regolarmente lo Stretto, hanno il compito di guidare le navi in transito e fermare qualsiasi imbarcazione che violi gli avvertimenti della Guardia Rivoluzionaria. I video sono stati trasmessi in un momento in cui la tensione tra Washington e Teheran è in aumento. Lunedì l’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato di aver bombardato siti militari iraniani dopo che le forze iraniane hanno abbattuto un drone americano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, pattuglie perlustrano lo Stretto di Hormuz: le immagini dei motoscafi armati sulla tv di Teheran

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Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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