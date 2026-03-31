Iran Stretto di Hormuz | Teheran approva introduzione pedaggio per le navi

Il governo iraniano ha approvato l'introduzione di un pedaggio per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, ribadendo la propria sovranità sulla zona e opponendosi alle sanzioni internazionali. Sul fronte statunitense, l'ex presidente ha manifestato disponibilità a concludere il conflitto anche senza la riapertura dello stretto. La questione riguarda il controllo e l'accesso strategico a questa via marittima chiave.

Viene ribadita la sovranità dell'Iran e l'opposizione alle sanzioni. Sul versante statunitense, Trump sembrerebbe disposto a concludere il conflitto anche senza la riapertura dello Stretto L’Iranhaapprovato un pianoche potrebbe alterare significativamente gliequilibri economici mondiali: l’introduzione di un pedaggio per le naviche transitano attraverso loStretto di Hormuz, un nodo cruciale per iltraffico energetico globale. Secondo quanto riferito dall’agenziaFars, questa misura si inserisce in un contesto dicrescenti tensioni geopolitiche, riaffermando il controllo “sovrano” diTeheransu questopassaggio strategico, attraverso il quale circola circa il20% del petrolioe delgas naturale liquefattoa livello globale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Stretto di Hormuz: Teheran approva introduzione pedaggio per le navi Articoli correlati Iran, il Parlamento approva l’introduzione di un pedaggio per le navi a HormuzNel testo si afferma il «ruolo sovrano» del Paese e delle sue forze armate, la cooperazione con l’Oman e il divieto a qualsiasi Paese di imporre... Teheran: «Ucraina complice di Usa e Israele». Il Parlamento iraniano approva l’introduzione del pedaggio per le navi a Hormuz – La direttaNel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizioni di Teheran a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Stretto di Hormuz, sempre più navi operano nell’ombra; L’Iran chiede un pedaggio alle navi che vogliono passare dallo stretto di Hormuz; Trump: Iran mi implora per un accordo e cambia nome allo Stretto di Hormuz; Il G7 metterà in sicurezza lo Stretto di Hormuz solo dopo la guerra, Tajani: Contribuiremo a ogni sforzo. Ministri Energia Ue: videoconferenza su crisi Iran e Stretto di HormuzOggi incontro in remoto per discutere di possibili soluzioni comuni alla crisi scatenata dall'attacco di Usa e Israele contro Teheran. adnkronos.com Il Parlamento iraniano ha approvato l’introduzione di un pedaggio per le navi che transitano nello stretto di #Hormuz. Nel testo si parla di ‘ruolo sovrano’ dell’Iran. Nello stretto passa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e GNL. Dall’inizio della guerra - facebook.com facebook Sono gli effetti della guerra all’Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le famiglie sotto pressione. x.com