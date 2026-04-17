Dopo una tregua in Libano, lo Stretto di Hormuz è stato riaperto dall’Iran, secondo quanto comunicato dal suo ministro degli Esteri. La notizia è stata poi confermata anche dal presidente statunitense, che ha ribadito il mantenimento del blocco navale nei confronti di Teheran. La decisione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando il ruolo strategico della zona per il traffico marittimo e le tensioni tra le due nazioni.

Dopo la tregua in Libano riapre lo Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è l’Iran, per bocca del suo ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e lo ha confermato poco dopo Donald Trump. “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, lungo la rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Intanto oggi a Parigi il presidente francese Macron ha riunito i leader di Regno Unito, Italia, Germania e molti altri paesi proprio per discutere della situazione del traffico nello Stretto di Hormuz, condizionato dalla guerra in Iran.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: “Per Teheran resta il blocco navale”

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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