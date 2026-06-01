L'ex attaccante della Roma, terzo miglior marcatore della nazionale iraniana, è stato escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale. La decisione è arrivata dopo che il giocatore aveva pubblicato una foto sui social network. La squadra partirà senza di lui, che non sarà presente alla competizione. La scelta ha causato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La notizia era nell’aria ma ora la conferma è ufficiale: l’Iran parteciperà sì al Mondiale del 2026 in America ma senza la sua stella Sardar Azmoun tacciato di essere un “traditore”. Di fatto l’ex Roma era già stato espulso dalla Nazionale dopo aver postato online una foto con il governatore di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum nel periodo clou del conflitto scoppiato in questi ultimi mesi. La spinta dei tifosi per far cambiare idea alla Federazione non è bastata. L’Iran farà a meno del suo giocatore simbolo per motivi che vanno ben oltre il calcio. La foto pubblicata da Azmoun è stata considerata un vero e proprio tradimento ed è stata... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iran, niente Mondiale per Azmoun: escluso dalla lista per una foto postata sui social

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