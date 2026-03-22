Il governo iraniano avrebbe voluto l’esclusione dalla Nazionale l’attaccante Sardar Azmoun, per tradimento. Le Parisien scrive: L’iraniano ha pubblicato una foto di un incontro con il primo ministro emiratino, durante la guerra in Medio Oriente. Se la partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo negli Stati Uniti resta incerta, l’assenza di Sardar Azmoun sembra invece ormai certa. Il centravanti è stato, secondo la stampa iraniana, escluso dalla Nazionale per “tradimento”. Il governo gli rimprovera di aver pubblicato su Instagram una foto di un incontro in compagnia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Il primo ministro degli Emirati ha criticato duramente l’Iran. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Azmoun è stato escluso dall’Iran per “tradimento”: ha pubblicato una foto con il primo ministro degli Emirati

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