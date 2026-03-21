Foto sui social con l' emiro del Dubai | l' ex Roma Azmoun espulso dall' Iran

L'ex calciatore della Roma, Azmoun, è stato rimosso dalla nazionale iraniana dopo aver pubblicato una foto sui social con l'emiro di Dubai. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Fars, che ha confermato l'espulsione del giocatore dal team nazionale. Resta da chiarire quale sia stata la motivazione ufficiale dietro questa decisione.

A Roma non ha lasciato una grande traccia, ma ora Sardar Azmoun rischia di entrare nei libri di storia per una vicenda extra campo. L’attaccante, infatti, sarebbe stato espulso dalla nazionale dell’Iran. E di questi tempi non è una notizia da poco. L’ex giallorosso sarebbe stato allontanato dalla squadra per delle foto su Instagram con l'emiro di Dubai. Immagini successivamente rimosse dal profilo da parte di Azmoun, ma considerate comunque da Teheran come “atto di slealtà” nei confronti del regime. Per il 31enne, stella della nazionale dell’Iran e idolo indiscusso in patria, sarebbe stato disposto anche l’ordine di sequestro dei beni. A riportare la notizia è la Reuters che cita l’agenzia di stampa Fars, legata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (CRIS). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Foto sui social con l'emiro del Dubai: l'ex Roma Azmoun espulso dall'Iran Articoli correlati Leggi anche: Guerra in Iran, ex Roma Sardar Azmoun espulso dalla nazionale per "slealtà al governo": la foto è un caso Leggi anche: Il calciatore iraniano Azmoun è stato espulso dalla nazionale, perché ha pubblicato una foto col “nemico” Contenuti utili per approfondire Roma Azmoun Temi più discussi: Grace Kicaj, intervista all'attrice sulla Rai con Le libere donne: Libertà che fa paura e libertà che salva; Epstein Files, si cercano cadaveri di due ragazze nel suo ranch: l'ipotesi della morte dopo violenze estreme; Iran, Azmoun escluso dalla nazionale: l\'ex Roma punito per le sue posizioni politiche; Il calciatore iraniano Azmoun ha espulso la nazionale per slealtà, dicono i rapporti. Guerra in Iran, ex Roma Sardar Azmoun espulso dalla nazionale per slealtà al governo: la foto è un casoL'ex attaccante della Roma Sardar Azmoun è stato espulso dalla nazionale dell'Iran per un post consideato un atto di slealtà contro il regime in guerra ... virgilio.it Iran, Azmoun escluso dalla nazionale: l'ex Roma punito per le sue posizioni politicheLe posizioni politiche di Sardar Azmoun gli costano la Nazionale dell’Iran. Secondo quanto riferito da Fars News Agency, agenzia di stampa vicina. tuttomercatoweb.com Sardar Azmoun aveva pubblicato uno scatto con il governatore di Dubai. Secondo un sito di Teheran avrebbe anche subito il sequestro dei beni. I precedenti - facebook.com facebook "Roma Lecce" - Results on X | Live Posts & Updates x.com