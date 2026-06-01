Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniana ha rivendicato un attacco contro una base statunitense nel Golfo Persico, affermando di aver distrutto tutti gli obiettivi e di essere pronto a risposte più dure. La notizia arriva dopo settimane di aumentata tensione tra i due paesi nella regione. L’attacco non ha causato vittime, secondo le fonti ufficiali. Le autorità iraniane hanno dichiarato di essere pronte a ulteriori azioni militari. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

Si intensifica la tensione tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che la propria Forza Aerospaziale avrebbe colpito e distrutto la base aerea da cui, secondo Teheran, sarebbe partito un attacco statunitense contro una torre di telecomunicazioni situata sull’isola di Sirik, nella provincia iraniana di Hormozgan. La notizia è stata diffusa dall’agenzia iraniana Mehr attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. In una dichiarazione ufficiale del proprio ufficio stampa, l’IRGC ha affermato che l’operazione è stata condotta poche ore dopo l’attacco attribuito alle forze americane e che tutti gli obiettivi prestabiliti sarebbero stati raggiunti e distrutti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Iran, l’IRGC rivendica un attacco contro una base Usa: “Distrutti tutti gli obiettivi, pronti a una risposta ancora più dura”

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US-Iran War: Irans IRGC Claims 14 US Bases Hit, Hundreds of American Troops Killed | WION ORIGINALS

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