Iran la guerra in diretta | Trump | Con Xi visione simile su come vogliamo che finisca Da Cina no armi a Teheran

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio, arrivano aggiornamenti sulla tensione tra Iran e Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, durante una visita ufficiale a Pechino, ha affermato che la Cina non consegnerà armi all’Iran. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle relazioni diplomatiche e militari tra le parti coinvolte, con un focus sulla posizione della Cina riguardo alle forniture militari all’Iran. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a influenzare la scena internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, venerdì 15 maggio: il presidente USA Donald Trump nel corso della sua visita a Pechino ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all’Iran. A Washington il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra in Medio Oriente, Trump: Iran sconfitto, ha chiesto scusa e si è arreso

Video Guerra in Medio Oriente, Trump: Iran sconfitto, ha chiesto scusa e si è arreso

Sullo stesso argomento

Iran, la guerra in diretta: attacchi di Israele su “vasta scala” su Teheran, Trump: “Futuro della NATO negativa se non aiuta su Hormuz”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi, lunedì 16 marzo: nuova ondata di raid israeliani su "vasta scala"...

Iran, la guerra in diretta: attacchi di Israele su “vasta scala” su Teheran, Trump: “Futuro della NATO negativo se non aiuta su Hormuz”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, di oggi, lunedì 16 marzo: nuova ondata di raid israeliani su "vasta scala"...

iran la guerra inIran, la guerra in diretta: Trump: Cina non fornirà armi a Teheran ma continuerà acquisto petrolio, Xi vuole aiutareLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, venerdì 15 maggio: il presidente USA Donald Trump nel corso della sua visita a Pechino ha ... fanpage.it

iran la guerra inGuerra Iran USA, Trump: Xi si è offerto di aiutare, non darà armi a Teheran. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran USA, Trump: Xi si è offerto di aiutare, non darà armi a Teheran. LIVE ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web