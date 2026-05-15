Iran la guerra in diretta | Trump | Con Xi visione simile su come vogliamo che finisca Da Cina no armi a Teheran

Nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio, arrivano aggiornamenti sulla tensione tra Iran e Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, durante una visita ufficiale a Pechino, ha affermato che la Cina non consegnerà armi all’Iran. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle relazioni diplomatiche e militari tra le parti coinvolte, con un focus sulla posizione della Cina riguardo alle forniture militari all’Iran. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a influenzare la scena internazionale.

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