L’Iran ha accusato Israele di sabotare i tentativi diplomatici, affermando che l’azione israeliana sta distruggendo anche le poche possibilità di migliorare la situazione attraverso negoziati. La dichiarazione si concentra sulla volontà di Israele di ostacolare le iniziative di dialogo in corso. Non sono stati forniti dettagli su specifici eventi o azioni concrete. La posizione iraniana sottolinea la percezione di un’interferenza esterna nei processi diplomatici.

L’Iran ha accusato Israele di “distruggere anche la minima possibilità che in processi diplomatici in corso portino a un migliormaneto della situazione”. Lo ha affermato il protavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghaei, in conferenza stampa. “E ancora una volta – ha proseguito Baghaei – gli Stati Uniti sono responsabili di questo. Non possiamo considerare gli Stati Uniti e il regime sionista come due agenti separati”. Il portavoce ha sottolineato che il Libano “è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra”, aggiungendo che “indubbiamente la Repubblica Islamica dell’Iran si impegna ad adottare qualsiasi misura necessaria per salvaguardare il cessate il fuoco, che l’altra parte si è impegnata a rispettare ma sta violando nella pratica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Baghaei: "Israele sta sabotando la diplomazia"

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Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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