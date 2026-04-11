In Israele si assiste a una svolta nella strategia di difesa nazionale, in seguito alle recenti tensioni con l’Iran e alle pressioni dall’amministrazione statunitense. La situazione politica e militare nel paese sta subendo cambiamenti significativi, mentre le autorità si confrontano con le nuove sfide derivanti da questa fase di trasformazione. La regione si trova al centro di una serie di sviluppi che influenzano le decisioni di politica estera e sicurezza nazionale.

A Tel Aviv, la strategia di difesa nazionale sta affrontando una metamorfosi radicale dopo le recenti tensioni con l’Iran e le pressioni provenienti dall’amministrazione statunitense. Il governo israeliano, non ottenendo il sostegno americano per un conflitto prolungato contro Teheran, sta delineando un nuovo piano regionale che combina la pressione militare alla diplomazia, pur mantenendo pronta la capacità di agire in totale autonomia. Questa svolta avviene a circa sei settimane dall’inizio delle ostilità con l’Iran, quando Netanyahu aveva dichiarato l’obiettivo di eliminare la minaccia esistenziale rappresentata dal vicino mediorientale, puntando sulla prevenzione del programma nucleare iraniano e sul sostegno a una rivolta interna della popolazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele cambia rotta: tra diplomazia con Trump e pressione sull’Iran

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Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

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Il Sussidiario.net. . Cosa prevede la tregua di 2 settimane tra USA, Iran e Israele dopo l’ok al piano del Pakistan: negoziati al via venerdì, cosa cambia su Hormuz e Libano. Trovi l’articolo completo sul nostro sito Link in bio #hormuz #iran #trump #libano # - facebook.com facebook

#Israele approva la pena di morte per i palestinesi autori di attacchi mortali. Critiche internazionali e ricorsi legali si moltiplicano, ma sul piano politico nulla cambia, mentre il Paese resta intrappolato in una guerra permanente. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/p x.com