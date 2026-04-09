Il presidente del parlamento iraniano ha affermato che gli Stati Uniti hanno violato l’accordo di cessate il fuoco di due settimane. La sua dichiarazione è arrivata mercoledì e segue le tensioni tra i due paesi relative alle recenti escalation nel conflitto. L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver compiuto azioni che contravvengono agli impegni presi nell’accordo. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le due nazioni.

Il presidente del parlamento dell’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato mercoledì gli Stati Uniti di aver violato l’accordo di cessate il fuoco di due settimane. “La profonda sfiducia storica che nutriamo nei confronti degli Stati Uniti deriva dalle loro ripetute violazioni di ogni tipo di impegno, uno schema che purtroppo si è ripetuto ancora una volta”, ha affermato Ghalibaf in una dichiarazione pubblicata sui social media. Secondo Ghalibaf, tre punti della proposta di cessate il fuoco in dieci punti avanzata dall’Iran sono stati violati. Le violazioni, ha affermato, consistono nei continui attacchi di Israele contro il Libano, nell’ingresso di un drone nello spazio aereo iraniano e nella negazione del diritto della Repubblica islamica all’arricchimento dell’uranio . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato l’accordo di cessate il fuoco

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