Irama è il nuovo giudice di X Factor Italia

Ieri sera è stato annunciato il cast della prossima edizione di X Factor Italia, che partirà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Tra i giudici ci sarà anche il cantante Irama. La trasmissione tornerà con nuovi concorrenti e sarà trasmessa su entrambe le piattaforme. L’annuncio è stato comunicato durante la presentazione ufficiale del cast, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità di selezione.

Ieri sera X Factor Italia ha ufficializzato il cast della prossima edizione del talent show, in onda che da settembre su Sky e in streaming su NOW. Dopo l’addio di Achille Lauro, in molti si erano chiesti chi avrebbe preso il suo posto al tavolo dei giudici e, alla fine, le indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato conferma: accanto a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ci sarà proprio Irama. Classe 1995, Filippo Maria Fanti è uno degli artisti più amati della scena musicale italiana degli ultimi anni. Dopo l’esordio a Sanremo Giovani e il debutto al Festival, nella sezione Nuove Proposte, nel 2016, si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi, vincendo la diciassettesima edizione e, da quel momento, la sua carriera è ufficialmente decollata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Irama nuovo giudice di X Factor

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