Irama entrerà nel cast di X Factor 2026 come nuovo giudice. La giuria sarà composta anche da Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La decisione è stata ufficializzata e la trasmissione andrà in onda su Sky. Irama sostituisce uno dei giudici precedenti. La scelta fa parte delle novità per questa edizione del talent show. La produzione ha comunicato i nomi dei giudici attraverso annunci ufficiali.

X Factor 2026, cambia la giuria: Irama è il nuovo giudice del talent su Sky accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La nuova edizione di X Factor si prepara a tornare su Sky a settembre 2026 con un mix di conferme e novità che rinnovano la giuria senza stravolgerne l’identità. Al centro dell’attenzione c’è il nuovo giudice Irama, chiamato a sostituire Achille Lauro, in un cast che punta a unire linguaggi musicali diversi e a intercettare il pubblico più giovane. Il ritorno di X Factor per l’edizione 2026 segna una continuità con un principio chiaro: evolversi senza snaturarsi. Lo show di Sky Italia, in arrivo a settembre su Sky e in streaming su NOW, conferma alla conduzione Giorgia per il terzo anno consecutivo, mentre il tavolo dei giudici viene in parte rinnovato. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - È ufficiale, Irama sarà il nuovo giudice di X Factor 2026

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