Intrappolato nella notte a 120 metri di profondità | soccorsi in azione per liberarlo

Un intervento di soccorso si è concluso alle 5:40 del mattino di oggi dopo essere durato tutta la notte. Cinquantatré operatori del Soccorso Alpino e Speleologico hanno lavorato per liberare uno speleologo rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità all’interno di una grotta. L’operazione ha coinvolto team provenienti da diverse regioni italiane. La persona è stata estratta in sicurezza dopo molte ore di intervento.

Si è concluso alle 5:40 del mattino di oggi, lunedì 1° giugno, un delicatissimo intervento condotto da 53 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni italiane per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità all’interno della Grotta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato in una grotta a 120 metri di profondità

Notizie e thread social correlati

Speleologo intrappolato a 120 metri di profondità, corsa contro il tempo per liberarlo: chi è il giovane bloccato nella grottaUn giovane di 20 anni è rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, situata nel Cuneese.

Speleologo bloccato a 120 metri di profondità in Piemonte, soccorsi in azioneUno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

Temi più discussi: Missione nella notte: salvato lo speleologo intrappolato a -120 metri nella Grotta dei Cinghiali Volanti; Cuneo, tratto in salvo dopo 12 ore speleologo intrappolato in grotta. FOTO E VIDEO; È salvo lo speleologo intrappolato nella Grotta dei Cinghiali Volanti; Intrappolato nell’auto in fiamme. La vittima è il 31enne Pietro Nocera: Un ragazzo d’oro, mancherà a tutti.

Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro dove è ri x.com

Salvato lo speleologo intrappolato a 120 metri di profondità in una grotta nel CuneeseIl Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo l'uomo. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia ... rainews.it

Ventenne intrappolato a 120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti: proseguono le operazioni di recuperoUn ventenne è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio. Delegazioni del Soccorso alpino di Piemonte, Liguria e Lombardia, insieme ai vigili del fuoc ... notizie.it

Una transizione a un pisolino - I pisolini in macchina mi fanno sentire intrappolato reddit