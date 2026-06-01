Alle prime luci del 24 giugno, davanti al convento di Santo Domingo, costruito sopra le rovine del Qorikancha, il Tempio del Sole, si svolge l’Inti Raymi. La festa, che celebra il solstizio d’inverno, include riti tradizionali Inca e si svolge a Sacsayhuaman. La cerimonia coinvolge gruppi di partecipanti in abiti tradizionali e rituali antichi, con danze e offerte al sole. La celebrazione richiama ogni anno numerosi visitatori e partecipanti locali.

Alle prime luci dell’alba del 24 giugno, mi trovo di fronte al convento di Santo Domingo, costruito sopra le rovine del Qorikancha, il leggendario Tempio del Sole. L’aria è fredda, pungente, a 3.400 metri di altitudine. Migliaia di persone si sono radunate qui, avvolte in poncho variopinti, con il respiro che si condensa in nuvole di vapore. Quando l’attore che interpreta il Sapa Inca emerge dalla penombra del tempio, un silenzio assoluto cala sulla piazza. Il suo mantello dorato cattura i primi raggi del sole, trasformandolo in una figura quasi divina. L’ Inti Raymi, la festa del Sole, non è una semplice celebrazione folcloristica. È la ricreazione teatrale della più importante cerimonia religiosa dell’Impero Inca, istituita dall’imperatore Pachacútec nel XV secolo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Inti Raymi a Cusco: viaggio alla festa del Sole tra riti Inca e Sacsayhuaman

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LA MAGIA DE JUNIO EN CUSCO

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