Astrodomus | viaggio tra energia e benessere nella Giornata del Sole

L'Astrodomus di Castelgrande ha annunciato che nei giorni 2 e 3 maggio si terrà la Giornata del Sole, un evento dedicato all'energia solare e al benessere. Durante le due giornate sono previsti incontri con esperti di scienze e tecnologie legate all’utilizzo dell’energia solare. L’iniziativa mira a informare il pubblico sui benefici dell’energia solare e sulla sua applicazione nella vita quotidiana.

? Cosa sapere L'Astrodomus di Castelgrande organizza la Giornata del Sole il 2 e 3 maggio.. L'evento promuove l'energia solare e la salute attraverso incontri con esperti scientifici.. L’Astrodomus di Castelgrande organizza la Giornata del Sole il prossimo 2 e 3 maggio, proponendo un percorso esperienziale tra installazioni e incontri con esperti per esplorare l’energia della nostra stella. Dopo aver coinvolto i bambini nella piantumazione del verde pubblico per decorare il centro lucano, attività coordinata dall’Associazione inti e seguita dalla lezione ecologica del ricercatore Schmalz, la struttura di Castelgrande apre le porte a un nuovo tema scientifico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Astrodomus: viaggio tra energia e benessere nella Giornata del Sole Notizie correlate Leggi anche: Mostra “Female Zorba – Donne del Mondo”: viaggio nella libertà femminile e nella sua energia indomabile