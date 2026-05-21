L'Inter ha annunciato un nuovo accordo tra i pali, con l'arrivo di un portiere di esperienza internazionale che si unisce a un giocatore già presente in rosa. La società ha deciso di puntare su questa coppia, lasciando fuori la candidatura di un altro portiere italiano considerato tra i migliori. La scelta è motivata dall’obiettivo di rafforzare la linea difensiva, con il nuovo arrivato che porta con sé un palmarès ricco di successi a livello europeo.

? Punti chiave Perché la dirigenza ha rinunciato a Guglielmo Vicario per Kepa?. Come influirà il palmarès di Kepa sulla crescita di Martinez?. Chi garantirà la stabilità difensiva dopo l'addio di Yann Sommer?. Quali rischi comporta il nuovo schema tra giovane e veterano?.? In Breve Abbandono obiettivo Vicario per risparmiare risorse dopo le richieste economiche del Tottenham.. Kepa ha collezionato 11 presenze con l'Arsenal dopo il trasferimento dal Chelsea.. Il palmarès dello spagnolo include due Champions League e una Coppa del Mondo Club.. Martinez deve consolidarsi come erede di Sommer dopo 10 presenze ufficiali stagionali.. L’Inter pianifica una rivoluzione tattica tra i pali per la prossima stagione dopo l’addio di Yann Sommer, puntando su un duo composto da Josep Martinez e Kepa Arrizabalaga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, nuovo piano tra i pali: Kepa per affiancare Martinez

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