L’Inter sta puntando su Marco Palestra come primo acquisto per la prossima stagione. Il club nerazzurro sta lavorando per portare l’esterno, di proprietà dell’Atalanta, in squadra. Palestra sarà il primo rinforzo ufficiale annunciato per l’estate. La società nerazzurra ha avviato le trattative per definire il trasferimento.

di Paolo Moramarco Inter punta su Marco Palestra! Il club nerazzurro lavora per l’esterno di proprietà dell’Atalanta come primo rinforzo della stagione. L’ Inter ha individuato il primo rinforzo per la prossima stagione: si tratta di Marco Palestra, esterno attualmente in forza al Cagliari, ma di proprietà dell’ Atalanta. La trattativa è già aperta, ma per convincere i bergamaschi alla cessione sarà necessaria un’offerta importante, capace di soddisfare le richieste del club orobico. Interesse confermato e percorso del giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, Palestra ha già attirato l’attenzione dell’allenatore nerazzurro, dei compagni di Nazionale e della dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter punta su Marco Palestra: sarà l’atalantino primo rinforzo della prossima stagione

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