Cagliari Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra cosa succederà in estate
A Cagliari, si attendono novità riguardo al futuro di Fabio Pisacane, che ricopre il ruolo di allenatore, e di Marco Palestra. Nei prossimi mesi, si discuterà delle decisioni da prendere per la prossima stagione. La situazione attuale rimane incerta, con aspettative di chiarimenti e comunicazioni ufficiali da parte della società. La Palestra, coinvolta nelle questioni di gestione del settore giovanile, è al centro di alcune evoluzioni in vista dell’estate.
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