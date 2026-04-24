Cagliari Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra cosa succederà in estate

A Cagliari, si attendono novità riguardo al futuro di Fabio Pisacane, che ricopre il ruolo di allenatore, e di Marco Palestra. Nei prossimi mesi, si discuterà delle decisioni da prendere per la prossima stagione. La situazione attuale rimane incerta, con aspettative di chiarimenti e comunicazioni ufficiali da parte della società. La Palestra, coinvolta nelle questioni di gestione del settore giovanile, è al centro di alcune evoluzioni in vista dell’estate.