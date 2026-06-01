Inter non solo rinforzi C’è la lista per fare cassa

L’Inter ha predisposto una lista di giocatori da cedere per recuperare circa 50 milioni di euro, cifra garantita da Oaktree per il mercato estivo. La società sta valutando le uscite in vista della prossima sessione di trasferimenti, oltre a pianificare eventuali rinforzi. La cifra prevista rappresenta un primo budget di base per operazioni di mercato.

Un primo budget c’è: una cinquantina di milioni in tutto, che Oaktree garantirà per il mercato estivo dell’Inter. All’aumentare degli obiettivi serve però far corrispondere un’aggiunta degli introiti, che può arrivare solo attraverso la cessione di alcuni giocatori non ritenuti centrali nel progetto di Cristian Chivu. Uno di questi è Davide Frattesi, tre stagioni all’Inter senza mai i galloni del titolare, ma numeri di tutto rispetto nelle prime due. La terza no, non è andata come il ragazzo sperava. È rimasto l’estate scorsa dopo i colloqui con l’allenatore, convinto di poter superare la concorrenza: tra infortuni e scelte tecniche a lui sfavorevoli, ha fatto un pesante passo indietro e chiuso l’annata a zero gol e zero assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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