Il mercato dell'Inter si concentra sulla possibilità di acquisire il centrocampista francese, che attualmente gioca nella Roma. La società nerazzurra valuta questa operazione come un'opportunità per contribuire alla sistemazione del bilancio della squadra giallorossa. La discussione tra le parti riguarda i dettagli di un possibile trasferimento, con l’obiettivo di finalizzare l’accordo nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, il centrocampista francese nel mirino dei nerazzurri per sistemare il bilancio giallorosso. Il mercato dei centrocampisti si accende attorno a un nome che accomuna Roma e Sassuolo: Koné. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo scenario per la prossima estate è delineato da necessità economiche e strategie tecniche. Se Manu Koné dovesse trasferirsi all’Inter di Cristian Chivu, la Roma sarebbe pronta a fiondarsi su Ismael Koné, gioiello canadese del Sassuolo. Le possibilità che i giallorossi debbano salutare il francese entro il 30 giugno sono concrete, soprattutto per le esigenze legate al Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, la Roma ha bisogno di fare cassa e i nerazzurri pensano al colpaccio: Koné il primo obiettivo. I dettagli

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