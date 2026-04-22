Dopo un incidente stradale, il futuro del portiere dell’Inter sembrava incerto, specialmente considerando la presenza di Sommer e Vicario come alternative. Tuttavia, nella semifinale contro il Como, il giocatore si è confermato decisivo tra i pali, portando a riflettere sulla sua eventuale permanenza in rosa. La società nerazzurra valuta ora le opzioni, tra una possibile conferma e l’eventuale cambio di strategia.

Le porte dell'Inter non sono mai state tanto girevoli. Sommer è ormai ad un paio di mesi dall'addio, il terzo portiere Di Gennaro è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno esattamente come lo svizzero, e poi c'è Josep Martinez. Lo spagnolo che grazie alla Coppa Italia sta provando (e probabilmente riuscendo) a riscrivere il proprio futuro in nerazzurro. Perché dopo l'incidente che ha coinvolto l'ex Genoa dalle parti di Appiano (per cui attualmente è ancora indagato per omicidio stradale), il futuro di "Pepo" sembrava parecchio distante dal pianeta nerazzurro. Ma grazie ad un preciso lavoro psicologico e alla vicinanza di tutto lo spogliatoio interista - con in testa il tecnico Chivu -, Martinez è riuscito a superare lo shock.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E se Martinez restasse? Tra Sommer, Vicario e... la Coppa, l'Inter rivaluta il futuro di Pepo

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