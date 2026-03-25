Sommer Inter il Basilea sogna il colpo tra i pali Il direttore sportivo | Posso dire con certezza che…

Il club svizzero ha manifestato interesse per un portiere attualmente in forza a una squadra italiana. Il direttore sportivo ha dichiarato di poter confermare questa volontà senza esitazioni, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La trattativa potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Inter News 24 Sommer Inter, il Basilea sogna il colpo tra i pali. Il direttore sportivo del club svizzero ha commentato l’interesse per il portiere nerazzurro. Il futuro di Yann Sommer, portiere dell’ Inter e della nazionale svizzera, torna al centro delle attenzioni di mercato. In vista della prossima stagione, il Basilea è alla ricerca di un nuovo numero uno dopo l’annuncio dell’addio di Marwin Hitz, e tra i nomi valutati spicca proprio quello dell’estremo difensore nerazzurro. Sommer Inter, il Basilea ci prova ma resta difficile. A parlare è stato Daniel Stucki, direttore sportivo del club svizzero, che ha individuato in Sommer il profilo ideale per la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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L'Inter cerca il suo nuovo portiere: è Vicario la scelta corretta È ormai certo: al termine della stagione, Yann Sommer lascerà il club nerazzurro. Il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato e sarà libero di accasarsi altrove. Au - facebook.com facebook