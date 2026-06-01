Inter mossa per blindare la difesa | proposto il rinnovo a de Vrij

L'Inter ha avanzato un'offerta ufficiale per il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij, difensore centrale olandese. La società intende prolungare l'accordo con il giocatore, attualmente in scadenza, per consolidare la linea difensiva. La proposta mira a garantire la permanenza del calciatore nel club, senza specificare i dettagli economici o la durata del nuovo contratto. La decisione finale dipenderà dall'accoglienza dell'offerta da parte del giocatore.

Stefan De Vrij, l’Inter adesso si muove per il difensore: arriva la proposta ufficiale per blindare il centrale olandese. Le ultimissime. Il calciomercato dell’ Inter entra nel vivo sul fronte dei rinnovi, con l’obiettivo di blindare l’ossatura della squadra. Come rivelato da Fabrizio Romano, la dirigenza ha mosso un passo importante ufficializzando la proposta di prolungamento a Stefan de Vrij. La strategia nerazzurra punta a consolidare il reparto arretrato dopo aver sistemato la mediana, ma ora la palla passa al difensore olandese. De Vrij dovrà valutare se accettare l’offerta interista o ascoltare le proposte estere, numerose e potenzialmente più ricche, che stanno arrivando da diversi club europei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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