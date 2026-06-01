Più dell’80% degli studenti utilizza l’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato. In Cina, gli esperti e i ricercatori specializzati nel settore sono molto richiesti e contesi dalle aziende.

di Flavia Palomba Più dell’80% degli studenti utilizza l’ intelligenza artificiale, in Cina gli esperti e i migliori ricercatori nel settore sono corteggiatissimi e contesi dalle aziende. Quasi quasi meglio evitare loro di soggiornare all’esterno. Non si sa mai. dal momento che le superpotenze mondiali sono impegnate a sfidarsi sul campo dell’innovazione tecnologica. In viticoltura il prezioso algoritmo è ormai indispensabile, analizza le condizioni del suolo, del meteo e delle piante, prevede persino la resa. Nella pubblica amministrazione arriva Iride che migliorerà l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici, potenzierà il ruolo del difensore civico e razionalizzerà il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale, governare il cambiamento senza subirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai: Intelligenza artificiale e lavoro, la sfida di governare il cambiamento

Notizie e thread social correlati

L’Intelligenza artificiale alla prova di imprese e imprenditori: un fenomeno da governareL’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nelle attività delle imprese e degli imprenditori.

Ia, Ronzulli (Fi): "Italia non diventi colonia digitale, governare intelligenza artificiale ora"Un rappresentante politico ha affermato che l'intelligenza artificiale rappresenta la più grande rivoluzione del nostro tempo, influenzando settori...

Temi più discussi: Attivare i dati: la vera sfida per governare l’intelligenza artificiale; Governare e cavalcare l'IA, c'è una via italiana; Intelligenza artificiale: la Giunta vara l’Osservatorio regionale. L’assessore Cocco: Vogliamo costruire una Governance regionale capace di accompagnare cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nella transizione digitale; G7: Urso porta a Parigi il modello italiano su IA e data center, autonomia strategica e visione antropocentrica per governare l’IA.

Il Ministro @MarinaCalderone accoglie la prima Enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Un richiamo forte a governare il cambiamento mettendo al centro il lavoro, i x.com

Un amico esperto di intelligenza artificiale mi ha detto che [AI] inizia legittimamente a capire la logica una volta che ha un set di dati sufficientemente ampio. Penso che sia una cavolata, ma non sono abbastanza esperto per affermare qualcosa con sicurezz reddit

I movimenti contro l'intelligenza artificiale crescono. Viaggio nella galassia dei gruppi che vogliono fermare l'AIDa chi chiede una pausa globale a chi fa lobby tra i politici fino alle proteste fuori dagli uffici delle big tech: ecco chi sono le voci che manifestano contro la tecnologia del secolo ... wired.it

Le aziende corrono sull’intelligenza artificiale, ma non la sanno governareUno studio di Thomson Reuters Foundation e Unesco su 3mila aziende fa emergere grandi lacune nella governance dell'intelligenza artificiale ... valori.it