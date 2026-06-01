Intelligenza artificiale governare il cambiamento senza subirlo
Più dell’80% degli studenti utilizza l’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato. In Cina, gli esperti e i ricercatori specializzati nel settore sono molto richiesti e contesi dalle aziende.
di Flavia Palomba Più dell’80% degli studenti utilizza l’ intelligenza artificiale, in Cina gli esperti e i migliori ricercatori nel settore sono corteggiatissimi e contesi dalle aziende. Quasi quasi meglio evitare loro di soggiornare all’esterno. Non si sa mai. dal momento che le superpotenze mondiali sono impegnate a sfidarsi sul campo dell’innovazione tecnologica. In viticoltura il prezioso algoritmo è ormai indispensabile, analizza le condizioni del suolo, del meteo e delle piante, prevede persino la resa. Nella pubblica amministrazione arriva Iride che migliorerà l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici, potenzierà il ruolo del difensore civico e razionalizzerà il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ai: Intelligenza artificiale e lavoro, la sfida di governare il cambiamento
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