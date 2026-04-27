L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nelle attività delle imprese e degli imprenditori. Secondo alcune fonti, molte aziende considerano questa tecnologia fondamentale per migliorare i processi e la competitività. Tuttavia, si registra anche una crescente attenzione alle sfide legali e normative legate alla sua implementazione. La discussione si concentra su come regolare e sfruttare al meglio queste innovazioni senza rischi eccessivi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’Intelligenza Artificiale serve al territorio, alle imprese e imprenditori che non possono farne a meno. Sarà di grande aiuto se utilizzata correttamente”. Oggi in Confindustria si e’ concluso con la consegna di attestati un Corso sull’Intelligenza Artificiale, cioé su quella nuova entità virtuale che segna una trasformazione senza precedenti nella storia e che non solo cambia il modo di lavorare, ma modifica anche il rapporto tra uomo e tecnologia. La consegna degli attestati conclude il percorso formativo “ Digitalizzazione e Intelligenza artificiale – dal concetto alla pratica aziendale” che si è sviluppato in 10 giornate formative della durata di 68 ore complessive.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Intelligenza artificiale alla prova di imprese e imprenditori: un fenomeno da governare

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