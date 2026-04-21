Ia Ronzulli Fi | Italia non diventi colonia digitale governare intelligenza artificiale ora
Un rappresentante politico ha affermato che l'intelligenza artificiale rappresenta la più grande rivoluzione del nostro tempo, influenzando settori come economia, sanità, lavoro e democrazia. Ha anche sottolineato la necessità di intervenire subito per evitare che il Paese diventi una colonia digitale, evidenziando l'importanza di un governo attento a questa tecnologia emergente.
Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “L'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione del nostro tempo: trasforma economia, sanità, lavoro e democrazia. Ma non è neutrale. Può rafforzare la libertà oppure eroderla. Per questo non possiamo subirla: dobbiamo governarla. Per spiegare la sfida che abbiamo davanti, immagino un ulivo secolare: radici profonde nella nostra identità e nella nostra sovranità, rami proiettati verso il futuro e l'innovazione. Questo deve essere il modello italiano di intelligenza artificiale: crescere senza perdere il controllo delle proprie radici. Oggi il rischio è evidente: l'AI può salvare vite,...🔗 Leggi su Iltempo.it
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