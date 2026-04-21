Un rappresentante politico ha affermato che l'intelligenza artificiale rappresenta la più grande rivoluzione del nostro tempo, influenzando settori come economia, sanità, lavoro e democrazia. Ha anche sottolineato la necessità di intervenire subito per evitare che il Paese diventi una colonia digitale, evidenziando l'importanza di un governo attento a questa tecnologia emergente.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “L'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione del nostro tempo: trasforma economia, sanità, lavoro e democrazia. Ma non è neutrale. Può rafforzare la libertà oppure eroderla. Per questo non possiamo subirla: dobbiamo governarla. Per spiegare la sfida che abbiamo davanti, immagino un ulivo secolare: radici profonde nella nostra identità e nella nostra sovranità, rami proiettati verso il futuro e l'innovazione. Questo deve essere il modello italiano di intelligenza artificiale: crescere senza perdere il controllo delle proprie radici. Oggi il rischio è evidente: l'AI può salvare vite,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, Ronzulli (Fi): "Italia non diventi colonia digitale, governare intelligenza artificiale ora"

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