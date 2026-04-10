L’Esercito sta attraversando un processo di trasformazione che riguarda tecnologia, modalità di addestramento e valori fondamentali. Recentemente, un alto ufficiale ha sottolineato l’importanza dell’etica come criterio imprescindibile nell’impiego dell’intelligenza artificiale. Nel corso di un intervento pubblico, sono stati delineati due possibili scenari di conflitto armato in Ucraina e in Medio Oriente, evidenziando le sfide future per le forze militari italiane.

Generale Masiello, con due pericolosi scenari di guerra alle nostre viste, in Ucraina e Medio Oriente, come siamo messi per la nostra sicurezza strategica? “Veniamo da un periodo caratterizzato dalle cosiddette operazioni di supporto alla pace, che richiedevano altre dottrine, altri mezzi, altri sistemi – avvisa il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito –. Quello che è successo ci ha portato a rivedere tutto. Stiamo correndo per recuperare capacità: su alcune abbiamo già fatto passi in avanti, su altre ci sono tempi tecnici legati anche all’industria. Stiamo, nello stesso tempo, aggiornando le procedure di addestramento e di operatività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Così cambia l’Esercito: tecnologia, addestramento, valori. L’etica è il parametro irrinunciabile nell’uso dell’Intelligenza artificiale”

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