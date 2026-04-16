Terni il convegno ‘Intelligenza artificiale medicina ed etica’ | Tema dell’innovazione patrimonio condiviso con la comunità

Lunedì 20 aprile alle 17.30 si terrà nella sala blu di Palazzo Gazzoli un convegno dedicato all’intelligenza artificiale, medicina ed etica. L’evento si concentrerà sulle implicazioni dell’innovazione tecnologica nel settore sanitario e sul suo impatto etico, coinvolgendo esperti e professionisti del settore. L’incontro si propone come occasione di confronto sulle tematiche legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico.

Il convegno ‘Intelligenza artificiale, medicina ed etica’ si svolgerà lunedì 20 aprile (ore 17.30) nella sala blu di Palazzo Gazzoli. Un appuntamento di particolare rilievo dedicato ad un tema attuale e strategico per il futuro della società contemporanea: il rapporto tra sviluppo tecnologico.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Intelligenza Artificiale Applicata alla Medicina: Innovazione, Etica e Casi ConcretiL’intelligenza artificiale applicata alla medicina sta trasformando radicalmente la sanità contemporanea, passando dalle promesse teoriche alle...

Intelligenza artificiale: perché la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti ed Europa è decisiva per un’IA etica e competitivaL’intelligenza artificiale non è più soltanto un fattore di innovazione tecnologica o di crescita economica.

Contenuti di approfondimento

Co-Ro, al Colosimo un convegno sull’intelligenza artificiale tra etica e inclusioneUn’importante occasione di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e sulle sue potenzialità ne ... ecodellojonio.it

Sanità e intelligenza artificiale: a Venezia il confronto che cambia il futuro delle cureConvegno a Venezia sull’intelligenza artificiale in sanità: opportunità, rischi e ruolo centrale dei medici. nordest24.it