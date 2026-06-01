Insultato perché vestito da donna stacca a morsi l’orecchio di un cliente del bar

Una persona ha morso l’orecchio di un cliente di un bar nel quartiere Portello, a Padova. L’aggressore, insoddisfatto per l’abbigliamento femminile della vittima, lo ha colpito con forza, staccandogli l’orecchio. La scena si è svolta nel locale, dove sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Padova, 1 giugno 2026 – Una violenta aggressione ha sconvolto la mattinata di domenica nel quartiere Portello. La ricostruzione dei fatti evidenzia come la miccia sia scattata nei pressi di un bar della zona, dove un uomo di 39 anni, di nazionalità brasiliana e con precedenti per lesioni e percosse, è transitato vestito con abiti femminili. Dopo aver subito alcuni insulti al suo primo passaggio, l’uomo è ritornato davanti ai tavolini del locale. A quel punto la situazione è degenerata rapidamente: il 39enne ha iniziato a inveire contro i clienti presenti, scagliandosi poi contro gli arredi del bar e rovesciando a terra tavolini, bicchieri e bevande. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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