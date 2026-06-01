Insieme si cresce premiati i giovani autori della II edizione
Durante la seconda edizione di un evento dedicato ai giovani autori, sono stati premiati i partecipanti. La mattinata ha visto la partecipazione di pubblico e protagonisti, con momenti dedicati alla cultura e alla scrittura. L’evento ha evidenziato il ruolo dei giovani nel panorama letterario e il valore della parola scritta. Nessuna informazione è stata fornita sui vincitori o sui dettagli specifici della manifestazione.
Una mattinata di cultura, emozioni e partecipazione che ha messo al centro i giovani e il valore della parola scritta. Nella cornice della Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa si è svolta la cerimonia di presentazione dell’antologia, edita da Basilisco Editore (spin off di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Bookfest 2026, i vincitori. Premiati gli autori dell’edizione dedicata al centenario UnuciSi è conclusa l’edizione 2026 del BookFest organizzato dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), evento realizzato in occasione...
Ciné 2026 si svela a Cannes: anticipazioni, anteprime e i premiati della 15ª edizione a RiccioneA Riccione si svolge la 15ª edizione di Ciné 2026, la manifestazione dedicata all’industria cinematografica estiva, dal 30 giugno al 3 luglio.
Temi più discussi: Cerimonia di Premiazione alla Carriera, il Sistema Confindustria celebra i suoi protagonisti; CALCIO / ASD Benese: il settore giovanile e lo storico ex presidente Pane premiati allo stadio Gasco di Mondovì; Santa Maria delle Mole, premiati i vincitori del concorso Crescere Insieme – Gruppo H24; Santa Maria delle Mole (Marino), Concorso letterario Crescere Insieme – Gruppo H24: premiati i vincitori della seconda edizione.
CONCORSO LETTERARIO INSIEME SI CRESCE - II ED. 2026 Aversa, premiati i giovani autori di INSIEME SI CRESCE: la scrittura diventa spazio di libertà e futuro Presentata l’antologia della seconda edizione del concorso letterario promosso dalla Li facebook
Aversa, Insieme si cresce: il 23 maggio premiazione del concorso letterario per studentiAversa (Caserta) - La scrittura come spazio di crescita, confronto e scoperta del talento. Sabato 23 maggio, alle ore 9.30, il salone della chiesa di Santa ... pupia.tv
Aversa, Libriotheca premia i giovani talenti della scrittura con Insieme si cresceAversa (Caserta) - La parola scritta diventa spazio di crescita, confronto e responsabilità. Nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, sabato 23 maggio, ... pupia.tv