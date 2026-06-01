Insieme si cresce premiati i giovani autori della II edizione

Notizia in breve

Durante la seconda edizione di un evento dedicato ai giovani autori, sono stati premiati i partecipanti. La mattinata ha visto la partecipazione di pubblico e protagonisti, con momenti dedicati alla cultura e alla scrittura. L’evento ha evidenziato il ruolo dei giovani nel panorama letterario e il valore della parola scritta. Nessuna informazione è stata fornita sui vincitori o sui dettagli specifici della manifestazione.