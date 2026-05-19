Bookfest 2026 i vincitori Premiati gli autori dell’edizione dedicata al centenario Unuci

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l’edizione 2026 del BookFest organizzato dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), evento realizzato in occasione del centenario dell’associazione. La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, ha visto la premiazione degli autori vincitori della rassegna letteraria dedicata all’anniversario. Durante la cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti ai partecipanti che si sono distinti con le loro opere, in una giornata che ha celebrato anche la storia e i valori dell’associazione.

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Si è conclusa l’edizione 2026 del BookFest di UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione dell’associazione, con il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione, promossa della sezione Unuci di Lucca, sviluppatasi tra le Terme Tettuccio di Montecatini Terme e la 46ª Brigata Aerea di Pisa, ha riunito giornalisti, scrittori, analisti ed esperti internazionali attraverso presentazioni, tavole rotonde e momenti di confronto dedicati ai grandi temi dell’attualità, della memoria storica e della sicurezza globale. Sono stati assegnati i riconoscimenti delle diverse sezioni letterarie del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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