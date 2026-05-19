Bookfest 2026 i vincitori Premiati gli autori dell’edizione dedicata al centenario Unuci

Si è conclusa l’edizione 2026 del BookFest organizzato dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), evento realizzato in occasione del centenario dell’associazione. La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, ha visto la premiazione degli autori vincitori della rassegna letteraria dedicata all’anniversario. Durante la cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti ai partecipanti che si sono distinti con le loro opere, in una giornata che ha celebrato anche la storia e i valori dell’associazione.

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Si è conclusa l’edizione 2026 del BookFest di UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione dell’associazione, con il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione, promossa della sezione Unuci di Lucca, sviluppatasi tra le Terme Tettuccio di Montecatini Terme e la 46ª Brigata Aerea di Pisa, ha riunito giornalisti, scrittori, analisti ed esperti internazionali attraverso presentazioni, tavole rotonde e momenti di confronto dedicati ai grandi temi dell’attualità, della memoria storica e della sicurezza globale. Sono stati assegnati i riconoscimenti delle diverse sezioni letterarie del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bookfest 2026, i vincitori. Premiati gli autori dell’edizione dedicata al centenario Unuci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premiati gli studenti dell’istituto “A.G. Bragaglia”, vincitori del concorso della 9^ edizione “Pretendiamo Legalità”Nelle ore scorse presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della 9^ edizione del progetto... SMS Biblio - Comune di Pisa, Via S. Michele degli Scalzi, 178, 56124 Pisa PI 21 maggio 2026 Ore 17:30 Vi aspettiamo per un pomeriggio dedicato al mistero e alla grande narrativa contemporanea. #GiallissimoInBiblioteca #PisaBookFestival #Marco x.com Geopolitica, storia, thriller e cultura aeronautica: i vincitori di BookfestSi è conclusa l’edizione 2026 del BookFest promosso da Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni ... msn.com