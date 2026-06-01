Il film “Innamorarsi e altre pessime idee” è uscito il 28 maggio nelle sale. È una commedia romantica diretta da Simone Aleandri, realizzata da Rodeo Drive con Rai Cinema e Sky Cinema. Nel cast figurano Andrea Delogu e Grazia Schiavo. La pellicola si concentra su temi legati alle relazioni amorose e alle decisioni sbagliate che si possono prendere in amore. La produzione coinvolge più partner televisivi e cinematografici italiani.

Arrivato nelle sale il 28 maggio, “Innamorarsi e altre pessime idee” è una nuova commedia romantica diretta da Simone Aleandri e realizzata da Rodeo Drive insieme a Rai Cinema, con la collaborazione di Sky Cinema. Il film, scritto da Alessandra Martellini e Ciro Zecca, racconta le vicende di uomini e donne convinti di poter gestire ogni aspetto della propria vita sentimentale, salvo poi scontrarsi con l’imprevedibilità dei sentimenti. Al centro della storia c’è il contrasto tra il bisogno di avere tutto sotto controllo e il caos che spesso accompagna le relazioni amorose. La pellicola punta a offrire uno sguardo moderno e realistico sull’amore, alternando momenti divertenti a riflessioni più profonde. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Innamorarsi e altre pessime idee”, intervista al regista Simone Aleandri e alle attrici Andrea Delogu e Grazia Schiavo

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INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE - Intervista al regista Simone Aleandri e al cast

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I due attori sono protagonisti della commedia sentimentale Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, nelle sale dal 28 maggio x.com

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