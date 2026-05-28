Il regista ha commentato che le idee peggiori sono quelle che cambiano la vita, nel suo nuovo film “Innamorarsi e altre pessime idee”. Il film affronta temi come sentimenti, caos e fragilità, e per il regista rappresenta anche una ricerca di sé attraverso il cinema. L’opera esplora le complicazioni emotive e le difficoltà di affrontare le proprie emozioni, offrendo uno sguardo intimo sui momenti di vulnerabilità.

Le commedie romantiche, quasi sempre, iniziano con un imprevisto. Una crepa. Una deviazione dal percorso previsto. Qualcuno lascia qualcuno, qualcuno incontra qualcun altro, qualcuno pensa di avere tutto sotto controllo e scopre invece che i sentimenti non conoscono strategie, non rispettano programmi e soprattutto non accettano di essere governati. Ma Innamorarsi e altre pessime idee, il film di Simone Aleandri al cinema dal 28 maggio con 01 Distribution, sembra partire da una domanda più silenziosa e meno rassicurante: che cosa succede quando perdiamo l’ordine che avevamo costruito intorno a noi? Lino, il protagonista interpretato da Lino Guanciale, è un uomo che vive dentro la struttura ordinata della propria esistenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Simone Aleandri, l’intervista al regista: “Le pessime idee sono quelle che ti cambiano la vita”

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