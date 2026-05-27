Innamorarsi e altre pessime idee | il video di Lino Guanciale Andrea Delogu e una vendetta sentimentale che sfugge di mano Al cinema

Un video con protagonisti un avvocato che insegna come sedurre e una donna che applica una tecnica considerata sbagliata per motivi altrettanto sbagliati. La narrazione si svolge all’interno di una scena cinematografica, con una vendetta sentimentale che sfugge di mano. Lino Guanciale e Andrea Delogu sono coinvolti nel progetto, che combina elementi di commedia e dramma. La storia si concentra su relazioni e comportamenti amorosi, evidenziando gli errori e le conseguenze delle scelte sentimentali dei personaggi.

Un avvocato che insegna a sedurre. Una donna che impara la tecnica sbagliata per le ragioni sbagliate. E nel mezzo, i fornelli. Perché il nemico è uno chef, e il campo di battaglia è il suo territorio. Nel video in anteprima esclusiva che potete vedere qui sopra, si percepisce bene lo spirito del film: Lino ( Lino Guanciale ) e Sofia ( Andrea Delogu ) in cucina, dove, mentre cucinano insieme, lui le spiega come conquistare Paolo e lei prova a stare al gioco. Ma già si intravede il disastro. Innamorarsi e altre pessime idee è la divertente commedia romantica diretta da Simone Aleandri che arriva al cinema dal 28 maggio. La trama di Innamorarsi e altre pessime idee. 🔗 Leggi su Amica.it

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INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE Trailer Ufficiale (2026) Al Cinema

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