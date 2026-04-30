Treni via ai lavori sul nodo di Seveso | quanto dureranno e come cambierà la circolazione

A partire da lunedì 4 maggio, sono stati avviati i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, che si concluderanno il 12 dicembre. Durante questo periodo, le corse sulla linea S4 CamnagoLentate-Milano Bovisa-Milano Cadorna subiranno variazioni. I lavori interesseranno le infrastrutture e comporteranno modifiche temporanee alla circolazione dei treni sulla tratta.

Partiranno lunedì 4 maggio i lavori di potenziamento per il nodo ferroviario di Seveso - che dureranno fino al 12 dicembre - che comporteranno modifiche per le corse sulla linea S4 CamnagoLentate-Milano Bovisa-Milano Cadorna. I lavori prevederanno, tra le altre cose, il rifacimento degli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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