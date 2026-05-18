Iniziali dello studente nella circolare per l’attivazione dell’istruzione domiciliare La scuola Tutti ne erano a conoscenza Risponde il Garante | è identificabile sanzione di 4mila euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 4 mila euro a un istituto scolastico a seguito di una circolare che prevedeva l’inizio dell’istruzione domiciliare, nella quale erano presenti le iniziali di uno studente. La scuola aveva comunicato che la decisione era nota a tutte le parti coinvolte. Il Garante ha ritenuto che le iniziali fossero sufficienti a identificare lo studente e ha quindi comminato la sanzione, evidenziando la violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

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