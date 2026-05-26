Corre verso il muro durante la lezione alunno si rompe il braccio famiglia chiede 10mila euro di danni Il Tribunale dice no | Alunno ha disatteso le istruzioni docente non ha colpa

Notizia in breve

Il 10 febbraio 2021, in una scuola di Messina, un bambino di 11 anni si fratturava il polso destro durante una lezione di educazione fisica. Secondo la famiglia, il bambino si era mosso verso il muro e si era rotto l'arto. La famiglia ha richiesto 10.000 euro di danni. Il Tribunale ha respinto la richiesta, affermando che l’alunno aveva disatteso le istruzioni e che il docente non era responsabile.