Corre verso il muro durante la lezione alunno si rompe il braccio famiglia chiede 10mila euro di danni Il Tribunale dice no | Alunno ha disatteso le istruzioni docente non ha colpa
Il 10 febbraio 2021, in una scuola di Messina, un bambino di 11 anni si fratturava il polso destro durante una lezione di educazione fisica. Secondo la famiglia, il bambino si era mosso verso il muro e si era rotto l'arto. La famiglia ha richiesto 10.000 euro di danni. Il Tribunale ha respinto la richiesta, affermando che l’alunno aveva disatteso le istruzioni e che il docente non era responsabile.
Il 10 febbraio 2021, in una scuola di Messina, un bambino di 11 anni frequentante la quinta elementare si procurava la frattura del polso destro durante la lezione di educazione fisica. I genitori, agendo in qualità di esercenti la potestà sul minore, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico, chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra il danno subito e quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice. L’offerta dell’assicurazione era stata di 1.616 euro, mentre i genitori si dichiaravano disponibili a chiudere la controversia per 2.000 euro, per poi richiedere in giudizio un residuo risarcimento di 9. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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