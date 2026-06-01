Ingegneri i consiglieri di maggioranza della lista Nuovi Orizzonti fanno chiarezza per amore di verità

I consiglieri di maggioranza della lista Nuovi Orizzonti hanno chiarito quanto accaduto durante il primo Consiglio di insediamento dell’Ordine degli Ingegneri nella provincia di Caserta, in risposta a una dichiarazione diffusa dalla lista avversaria. La nota mira a fare chiarezza sui fatti, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti della discussione o sui protagonisti coinvolti è stata fornita.

Tempo di lettura: 5 minuti In relazione alla dichiarazione diffusa dalla compagine “Ingegneri Insieme”, si ritiene necessario ristabilire con chiarezza quanto realmente accaduto nel corso del primo Consiglio di insediamento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. La ricostruzione proposta appare parziale e non pienamente corrispondente allo svolgimento effettivo della seduta. Il Consiglio si è svolto in un clima di confronto ampio e articolato. La maggioranza degli otto consiglieri ha discusso approfonditamente dell’elezione del Presidente e delle altre cariche istituzionali, garantendo pieno spazio al prof. ing. Gianfranco De Matteis per rappresentare le proprie posizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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