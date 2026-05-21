Ordine degli Ingegneri di Caserta finisce il plebiscito di Nuovi Orizzonti | De Matteis ridisegna gli equilibri

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri nella provincia di Caserta. La lista “Nuovi Orizzonti”, guidata da Vittorio Felicità, ha ottenuto il maggior numero di voti, mantenendo il primo posto tra le candidature. Tuttavia, i risultati non hanno più raggiunto il livello di consenso quasi unanime che aveva caratterizzato le precedenti consultazioni. La campagna elettorale ha visto confronti tra diverse forze e la presentazione di nuove proposte per il futuro dell’ente.

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