Ordine degli Ingegneri di Caserta finisce il plebiscito di Nuovi Orizzonti | De Matteis ridisegna gli equilibri
Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri nella provincia di Caserta. La lista “Nuovi Orizzonti”, guidata da Vittorio Felicità, ha ottenuto il maggior numero di voti, mantenendo il primo posto tra le candidature. Tuttavia, i risultati non hanno più raggiunto il livello di consenso quasi unanime che aveva caratterizzato le precedenti consultazioni. La campagna elettorale ha visto confronti tra diverse forze e la presentazione di nuove proposte per il futuro dell’ente.
Si chiude l’era del consenso quasi unanime all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio, la lista “Nuovi Orizzonti”, espressione della continuità e guidata da Vittorio Felicità, si conferma sì la più votata, ma con numeri ben lontani dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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