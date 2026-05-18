Ordine degli Ingegneri di Caserta | Nuovi Orizzonti domina il voto con 8 consiglieri
Oggi si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta. La lista denominata “Nuovi Orizzonti” ha ottenuto il maggior numero di voti, portando a casa otto seggi in consiglio. La consultazione elettorale ha coinvolto gli iscritti, che hanno espresso le loro preferenze attraverso il voto. La composizione del nuovo consiglio sarà ufficializzata nelle prossime settimane, quando saranno resi noti i risultati definitivi.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa oggi la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta per il quadriennio 2026-2030, che nei precedenti quattro anni ha visto protagonista il presidente uscente Carlo Raucci, non più ricandidabile dopo due mandati. Le urne hanno premiato in maniera netta la lista “Nuovi Orizzonti”, capeggiata dall’ingegnere Vittorio Felicità, che si afferma come la componente largamente maggioritaria del nuovo parlamentino degli ingegneri casertani. La lista, considerata in continuità con l’esperienza amministrativa maturata sotto la presidenza Raucci, porta infatti in Consiglio ben otto consiglieri eletti, consolidando così una linea politica e programmatica omogenea rispetto agli ultimi anni di gestione dell’Ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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