Ordine degli Ingegneri di Caserta | Nuovi Orizzonti domina il voto con 8 consiglieri

Oggi si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta. La lista denominata “Nuovi Orizzonti” ha ottenuto il maggior numero di voti, portando a casa otto seggi in consiglio. La consultazione elettorale ha coinvolto gli iscritti, che hanno espresso le loro preferenze attraverso il voto. La composizione del nuovo consiglio sarà ufficializzata nelle prossime settimane, quando saranno resi noti i risultati definitivi.

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