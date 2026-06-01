Un ingegnere di Google è stato arrestato con l’accusa di aver organizzato scommesse illecite per un valore di 1,2 milioni di dollari. Secondo le indagini, avrebbe previsto i risultati delle ricerche online e usato strumenti tecnici per monitorare i dati degli utenti, facilitando le scommesse clandestine. Le autorità hanno sequestrato dispositivi e documenti legati all’indagine.

? Domande chiave Come ha fatto a prevedere l'esito delle ricerche Google?. Quali strumenti tecnici ha usato per tracciare i dati degli utenti?. Perché Google permetteva l'accesso a questi dati sensibili a tutti?. Quanto denaro ha cercato di nascondere dopo la vincita milionaria?.? In Breve Scommessa vincente su cantante D4vd con incasso di 1,2 milioni di dollari.. Account AlphaRaccoon ha operato su piattaforma Polymarket sfruttando dati Google.. Cauzione fissata a 2,25 milioni di dollari dopo la comparizione a New York.. Precedente simile coinvolge Gannon Van Dyke per scommesse su Maduro.. Michele Spagnuolo arrestato a New York: l’ingegnere di Google accusato di aver sfruttato dati riservati per scommesse milionarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ingegnere Google arrestato: scommesse illecite da 1,2 milioni di dollari

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