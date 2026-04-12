Due uomini sono stati denunciati per aver ideato una truffa da circa 23 mila euro ai danni di una donna di 42 anni residente nel Ferrarese. L’atto criminoso è partito da un sms che sembrava provenire dalla banca, inducendo la vittima a trasferire il denaro su conti gestiti dai truffatori. L’episodio rientra in un più ampio fenomeno di raggiri digitali attraverso messaggi fraudolenti.

Tarantini Time Quotidiano È stata un’esca digitale, un sms apparentemente inviato dalla banca, a dare il via a una truffa che ha portato una donna di 42 anni, residente nel Ferrarese, a trasferire circa 23mila euro verso conti controllati dai truffatori. L’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Poggio Renatico ha consentito di individuare due uomini ritenuti coinvolti nel raggiro, uno residente nel Tarantino e l’altro in provincia di Agrigento. Per entrambi è scattata la denuncia con l’accusa di truffa in concorso. Secondo quanto ricostruito, la vittima, dopo aver ricevuto il messaggio che segnalava presunte anomalie sul conto, ha contattato il numero indicato, convinta di interagire con un servizio ufficiale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Raggiro bancario via sms, denunciati due uomini per truffa da 23mila euro

Il finto messaggio su investimenti pericolosi, poi la truffa: scatta il raggiro da 23mila euroSi è conclusa con l’identificazione e la denuncia di due persone un’articolata attività d’indagine condotta dai carabinieri di Poggio Renatico,...

Truffa via SMS: finti operatori rubano 23mila euro a una donnaDue uomini, un residente in provincia di Taranto e uno dell’area agrigentina, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Poggio Renatico...