Truffa con falso Sms della banca 22enne denunciato | recuperati 1.300 euro

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo aver inviato un falso SMS bancario alla vittima, chiedendo i codici di accesso. Successivamente, ha trasferito 1.300 euro dal conto della vittima a un altro rapporto online. La polizia ha recuperato la somma e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della truffa.

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