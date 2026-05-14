Truffa con falso Sms della banca 22enne denunciato | recuperati 1.300 euro
Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo aver inviato un falso SMS bancario alla vittima, chiedendo i codici di accesso. Successivamente, ha trasferito 1.300 euro dal conto della vittima a un altro rapporto online. La polizia ha recuperato la somma e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della truffa.
Un falso Sms bancario, la richiesta dei codici di accesso e poi il trasferimento di 1.300 euro dal conto della vittima a un altro rapporto online. Un 22enne residente in provincia di Napoli è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Monguelfo-Tesido, in Alto Adige, con l'accusa di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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