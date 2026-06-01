Infopoint turistici ecco il bando regionale | per Bari e provincia 286mila euro
È stato pubblicato un bando regionale che assegna 286 mila euro per i punti informativi turistici di Bari e provincia. Le risorse sono destinate a migliorare i servizi di accoglienza nei luoghi di interesse, in particolare nelle zone vicino alla Basilica di San Nicola e in tutta la Terra di Bari. La cifra sarà distribuita per sostenere l’installazione e l’aggiornamento di infopoint dedicati ai visitatori.
Nuove risorse in arrivo per potenziare l'accoglienza turistica all'ombra di San Nicola e in tutta la Terra di Bari. È stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il bando che mette in campo complessivamente 1,5 milioni di euro per qualificare la rete regionale degli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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