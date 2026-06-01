Infopoint turistici ecco il bando regionale | per Bari e provincia 286mila euro

Notizia in breve

È stato pubblicato un bando regionale che assegna 286 mila euro per i punti informativi turistici di Bari e provincia. Le risorse sono destinate a migliorare i servizi di accoglienza nei luoghi di interesse, in particolare nelle zone vicino alla Basilica di San Nicola e in tutta la Terra di Bari. La cifra sarà distribuita per sostenere l’installazione e l’aggiornamento di infopoint dedicati ai visitatori.