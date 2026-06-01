Le famiglie dell’Eurozona vivono ancora con molta preoccupazione a causa dell’inflazione. Nonostante i dati ufficiali mostrino un rallentamento nel tasso di crescita dei prezzi negli ultimi anni, la percezione di una pressione sui costi di vita rimane alta tra i cittadini. La situazione genera ansia e difficoltà nel gestire le spese quotidiane, evidenziando una discrepanza tra i numeri ufficiali e la realtà vissuta dalle persone.

Nonostante il rallentamento registrato negli ultimi anni dagli indicatori ufficiali, i cittadini dell’Eurozona continuano a percepire una forte pressione sui prezzi. È quanto emerge dall’ultima indagine della Banca Centrale Europea sulle aspettative dei consumatori, secondo cui ad aprile il tasso mediano di inflazione percepita nei dodici mesi precedenti è salito al 4%, rispetto al 3,5% registrato a marzo. Il dato evidenzia come molte famiglie continuino ad avvertire un significativo aumento del costo della vita, soprattutto per le spese quotidiane legate a consumi, energia e servizi. La percezione dell’inflazione resta quindi superiore rispetto ai livelli ufficiali registrati in molti Paesi dell’area euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inflazione, la pessima notizia dall’Europa: famiglie nel panico

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